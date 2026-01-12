Жителям Московского региона рассказали о превышенной норме осадков за сутки

За минувшие сутки в Московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков, по 8 миллиметров снега намело на юге и востоке. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице нашей Родины за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров осадков (норма января - 53 миллиметра), в центре мегаполиса, на Балчуге, 7 миллиметров, 13% месячной нормы, в Тушино - 4 миллиметра, МГУ - 5 миллиметров», — сказал он.

По данным синоптика, больше всего снега выпало на юге и востоке, в Коломне и Луховицах — по 8 миллиметров в переводе на воду (20% месячной нормы). Он отметил, что в Кашире и Серпухове намело около 7 миллиметров, а в Павловском Посаде и Черустях — 6 миллиметров осадков.

Кроме того, в течение 12 сентября в столичном регионе ожидается еще от двух до трех миллиметров снега.

На этой неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье будет немного ниже нормы. Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в понедельник днем ожидается небольшой снег и северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду.

Она добавила, что в ночь на вторник, 13 января, столбики термометров в столичном регионе опустятся до -12°C. Днем воздух в Москве прогреется до -7...-9°C, а в Подмосковье — -6...-11°C. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Ранее высота сугробов в Москве превысила климатическую норму.