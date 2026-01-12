Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Жителям Московского региона рассказали о превышенной норме осадков за сутки

Синоптик Тишковец: более 20% нормы осадков выпало за сутки в Московском регионе
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

За минувшие сутки в Московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков, по 8 миллиметров снега намело на юге и востоке. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице нашей Родины за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров осадков (норма января - 53 миллиметра), в центре мегаполиса, на Балчуге, 7 миллиметров, 13% месячной нормы, в Тушино - 4 миллиметра, МГУ - 5 миллиметров», — сказал он.

По данным синоптика, больше всего снега выпало на юге и востоке, в Коломне и Луховицах — по 8 миллиметров в переводе на воду (20% месячной нормы). Он отметил, что в Кашире и Серпухове намело около 7 миллиметров, а в Павловском Посаде и Черустях — 6 миллиметров осадков.

Кроме того, в течение 12 сентября в столичном регионе ожидается еще от двух до трех миллиметров снега.

На этой неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье будет немного ниже нормы. Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в понедельник днем ожидается небольшой снег и северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду.

Она добавила, что в ночь на вторник, 13 января, столбики термометров в столичном регионе опустятся до -12°C. Днем воздух в Москве прогреется до -7...-9°C, а в Подмосковье — -6...-11°C. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Ранее высота сугробов в Москве превысила климатическую норму.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597421_rnd_9",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+