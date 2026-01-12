«Шоколад — это святое»: Загитова объяснила, почему не отдает конфеты в детские дома

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что отдает подаренные ей игрушки в детские дома, но не отдает конфеты, передает «Матч ТВ».

«Все самые знаковые игрушки хранятся у меня дома, у бабушки, часть — у родителей. Конечно, большинство игрушек я отдаю в детские дома, чтобы они радовали не только меня, но еще и детей. Шоколад — это святое, конфетки мы не отдаем», — сказала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова показала фото с кольцом на безымянном пальце.