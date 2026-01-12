Экс-глава украинского МИД назвал кредит ЕС «выстрелом в ногу»

Европейский союз «выстрелил себе в ногу», когда решил выделить Украину кредит в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины в интервью «Украинской правде».

«У Европы миллиард проблем, в том числе экзистенциальные проблемы — единство и отсутствие способности построить свою безопасность без США. Но с этим миллиардом проблем, когда Америка сказала, что мы закрываем кран и больше ничего не отправляем на Украине, Европа нарастила поставки.<…> Ну и выстрел себе в ногу, но Европейский союз все-таки нашел €90 млрд для Украины на два года», — отметил он.

Кулеба добавил, что ЕС «подставил» Украине плечо в «критический момент» и «прыгнул выше своей головы».

Однако Кулеба подчеркнул, что Европейского союза как стабильного партнера «по факту нет». И в таком качестве ЕС выступает лишь в вопросе санкций, которые Кулеба назвал «слабыми». Все остальное требует от Евросоюза «беспрецедентной мобилизации сил», подчеркнул он.

19 декабря 2025 года лидеры Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы за счет средств стран ЕС, а не замороженных российских активов. При этом вернуть его Киев сможет только после того, как Россия компенсирует Украине нанесенный ущерб. Также ЕС оставил за собой право использовать активы РФ. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа.

Ранее в Венгрии предрекли крах Европы из-за финансирования Украины.