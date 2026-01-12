У москвички выпали ногти после приема препарата от биполярного расстройства

SHOT: в Москве женщина попала в реанимацию после приема лекарств

В Москве женщина попала в реанимацию с тяжелой аллергической реакцией после приема лекарств. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

32-летняя москвичка в течение шести лет принимала антидепрессанты из-за перепадов настроения. Не видя прогресса, она обратилась к новому специалисту в частную клинику, врач выписал ей рецептурный препарат, который применяется при лечении биполярного расстройства.

Спустя несколько недель после начала приема лекарства у женщины появилась сильная сыпь, поднялась температура до 40 градусов. Ее госпитализировали, и после проведения анализов врачи диагностировали синдром Лайелла — редкое и тяжелое токсико-аллергическое заболевание, возникшее как реакция на медикамент.

Две недели пациентка провела в реанимации. У нее остались многочисленные шрамы на лице и теле, повреждена роговица глаза, а также выпали ногти на руках и ногах. Ситуация с частной клиникой, выписавшей препарат, была урегулирована во внесудебном порядке, претензий у нее нет.

