Трамп опубликовал фото с собой в роли президента Венесуэлы

Трамп опубликовал пост с изображением себя в роли и.о. президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот якобы из «Википедии», где указано, что он является исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

На прикрепленном изображении говорится, что Трамп «вступил» в должность и.о. президента латиноамериканской республики в январе 2026 года.

3 января Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

После этого Соединенные Штаты и временное правительство Венесуэлы начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Трамп заявлял о передаче США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти в качестве компенсации и для стабилизации цен. Он отмечал, что доходы будут поступать на счета под контролем Вашингтона.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным.

Ранее Трамп заявил, что отныне Венесуэлу защищает армия США, а не Кубы.