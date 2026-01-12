Российская штурмовая группа внезапно атаковала украинских военнослужащих, подобравшись к укрепленной позиции со стороны минного заграждения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделению поставили задачу уничтожить противника на укрепленном рубеже, который находился на пути наступления российских войск на одном из тактических направлений. Во время выполнения задания стрелок-сапер штурмовой роты Али Хакиров наткнулся на минно-взрывное заграждение на подступах к позициям ВСУ.

Военнослужащий обезвредил мины на узком участке местности и провел группу безопасным маршрутом к укреплениям противника. В результате украинские военные, не ожидавшие атаки с этой стороны, оказались застигнуты врасплох.

Как уточнили в Минобороны, во время штурма противник понес потери в живой силе и был вынужден отступить. Российские бойцы заняли позиции и организовали оборону.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным навыкам и опыту Хакирова удалось избежать потерь среди личного состава и обеспечить успешное закрепление на укрепленном рубеже для дальнейшего развития наступления.

Ранее ВСУ по ошибке уничтожили часть одного из собственных полков.