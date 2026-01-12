Названы автомобильные новинки, которые появятся на российском рынке в 2026 году

Автостат: в 2026 году на рынке РФ появятся автоновинки от Omoda, Jaecoo и Deepal

В 2026 году на рынке России появятся новые модели от автобрендов Omoda, Jaecoo и Tenet. Об этом сообщает агентство «Автостат» ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова. Он также отметил, что Changan выведет на рынок модели суббренда Deepal.

«Потенциал большинства новинок будет определяться уровнем локализации производства, ценовым позиционированием и тем, насколько точно производители смогут попасть в актуальный спрос в ключевых сегментах», — сказал эксперт.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отметил, что в 2026 году на российском рынке также должен появиться кроссовер Lada Azimut.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

