Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Названы автомобильные новинки, которые появятся на российском рынке в 2026 году

Автостат: в 2026 году на рынке РФ появятся автоновинки от Omoda, Jaecoo и Deepal
Omoda

В 2026 году на рынке России появятся новые модели от автобрендов Omoda, Jaecoo и Tenet. Об этом сообщает агентство «Автостат» ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова. Он также отметил, что Changan выведет на рынок модели суббренда Deepal.

«Потенциал большинства новинок будет определяться уровнем локализации производства, ценовым позиционированием и тем, насколько точно производители смогут попасть в актуальный спрос в ключевых сегментах», — сказал эксперт.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отметил, что в 2026 году на российском рынке также должен появиться кроссовер Lada Azimut.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие новинки электромобилей «Амберавто» ждать в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597529_rnd_2",
    "video_id": "record::2f719e76-d06f-4e0f-b8a2-371f62e50479"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+