Новости. Общество

В Госдуме рассказали, когда россиянам снова ждать 12-дневных каникул

Депутат Бессараб: следующие 12-дневные новогодние каникулы будут в 2032 году
Следующие новогодние каникулы, по предварительным прогнозам, продлятся 11 дней, а повторение рекордных 12-дневных праздников возможно в 2032 году. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что правительство ежегодно утверждает производственный календарь в конце текущего года. При этом, по ее словам, уже сейчас можно говорить о том, что длительные новогодние выходные стали устойчивой традицией.

Бессараб пояснила, что в 2027 году продолжительность каникул может составить 11 календарных дней с учетом выходного 31 декабря 2026 года. Однако вероятность самых продолжительных праздников приходится на 2032 год. Согласно предварительным расчетам, тогда 11 января выпадает на воскресенье, что позволит россиянам отдыхать 12 дней подряд.

Парламентарий отметила, что длинные новогодние каникулы особенно популярны среди семей, поскольку в этот период совпадают школьные зимние каникулы и выходные у работающих родителей.

Как уточняется, календарь на декабрь–январь 2031/2032 годов совпадает по распределению дней с периодом 2025/2026 годов. Тогда Новый год также начинался в четверг, и россияне отдыхали 12 дней подряд — это стало рекордом последних лет.

Для сравнения, в 2025 году новогодние каникулы длились 11 дней, годом ранее — 10, в сезоне 2022/2023 — 9 дней, а в 2021/2022 — 10 дней.

Ранее психолог рассказала, как вернуться к рабочему режиму после новогодних каникул.

