В Госдуме предложили обязать банки снижать ставки вслед за Центробанком

Депутат Слуцкий: банки могут заставить снижать ставки по кредитам вслед за ЦБ
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы намерены в 2026 году продвинуть законопроект, который обяжет банки автоматически снижать процентные ставки по кредитам вслед за уменьшением ключевой ставки Центробанка. Об этом «Известиям» сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, на фоне накопительного эффекта у граждан растет долговая нагрузка, а также увеличиваются расходы на ЖКХ и другие обязательные платежи. Слуцкий отметил, что Банк России и Росстат фиксируют падение потребительской уверенности и переход россиян к более осторожному финансовому поведению.

Парламентарий подчеркнул, что люди вынуждены экономить, отказываясь не только от желанных покупок, но и от базовых потребностей.

Весенняя сессия Госдумы начнется 12 января.

4 января председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что если ключевая ставка Центробанка снизится к концу года до 9–10%, выплачивающим кредит россиянам стоит рефинансировать его на новых условиях. Он напомнил, что также упадут и проценты по накопительным счетам и вкладам.

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков сообщил, что в России стало меньше граждан с высоким кредитным рейтингом.

