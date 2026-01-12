В Британии обвинили Трампа во лжи

Президент США Дональд Трамп ежедневно «лжет» американцам и всему миру, особенно когда говорит о Венесуэле, Гренландии и Украине. Об этом написал в статье для The Guardian обозреватель Саймон Тисдалл.

«Его представление о добре и зле полностью субъективно. Он сам себе этический и юридический советник, сам себе священник и исповедник. Он — церковь одного человека. Трамп лжет не только всем остальным, но и самому себе. И причиняемый этим ущерб пагубен. Он стоит жизней, вредит демократии и разрушает доверие между народами», — отметил Тисдалл.

По его словам, «ложь и обман Трампа» являются отягчающим фактором в трех международных кризисах — на Украине, в Венесуэле и в Гренландии.

Тисдалл отметил, что Трамп лжет о нахождении российских и китайских кораблей у берегов Гренландии, а также о возможных китайских инвестициях в экономику острова. Обозреватель пишет, что на самом деле Трамп хочет обеспечить не безопасность Гренландии, а «безопасность ее минеральных богатств».

В ситуации с Венесуэлой Трамп «бездоказательно утверждал», что президент Венесуэлы Николас Мадуро является главой наркокартеля, отметил Тисдалл. Он считает, что цель США — не в «спасении» народа Венесуэлы или обеспечении своей безопасности, а в получении нефти.

Также в ситуации на Украине Трамп «солгал», что сможет завершить конфликт за 24 часа, отметил Тисдалл. Обозреватель также напомнил о том, что Трамп неоднократно обещал ввести против России новые санкции, но так этого и не сделал.

«Сегодняшние одновременные кризисы — в Гренландии, Венесуэле и Украине — имеют и другие общие факторы, помимо нечестности Трампа. Во всех трех случаях слабость и разногласия европейских лидеров и ЕС как института были тревожно выявлены. Теперь, наконец, Европе придется признать, что она не может доверять этому президенту и полагаться на него», — отметил он.

В тексте Тисдалл также назвал поведение Трампа «дестабилизирующим, беспринципным, беззаконным, хаотичным и в корне аморальным» и ответил, что его «моральная развращенность» «отравляет человечество во всем мире». Поэтому он назвал трампизм «разъедающей болезнью».

3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года его начали судить за руководство наркокартелем и другие преступления. По существу дело планируется начать рассматривать не ранее 2027 года. После операции Трамп заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал «неуважительными» слова Трампа и призвал его прекратить говорить об аннексии острова.

Ранее Трамп сыронизировал, говоря об обороне Гренландии.