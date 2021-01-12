Коронавирус впервые обнаружили у горилл в зоопарке США

В американском зоопарке коронавирус впервые выявили у двух горилл. Об этом сообщает РИА «Новости».

Животные содержатся в Сафари-парке зоопарка в Сан-Диего.

Согласно заявлению парка, у горилл был замечен кажешь 6 января. Исследование анализов животных проводила Национальная ветеринарная служба министерства сельского хозяйства США.

Положительные анализы были получены в понедельник, 11 января. Предполагается, что животные получили инфекцию от сотрудника парка, который болеет бессимптомно.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 91 млн заболевших, свыше 65 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».