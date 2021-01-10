У губернатора Ненецкого автономного округа выявили коронавирус
Ева Краснова
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Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что у него выявили коронавирусную инфекцию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид», — написал губернатор.
Бездудный, по его словам, чувствует себя удовлетворительно и лечится дома.
«Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи», — добавил Бездудный.
Он попросил подписчиков беречь себя.
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