Ученый описал сценарии развития ситуации с COVID-19 в России

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, как ситуация с коронавирусом может развиваться в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он и другие ученые предполагают, что существуют два пути. Согласно первому сценарию, новые штаммы не будут появляться из-за отсутствия мутаций, а затем пандемия угаснет после того, как у большей части населения выработается иммунитет посредством вакцинации или болезни.

По второму варианту, вирус продолжит меняться и войдет «в обиход так же, как грипп».

«Вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — сказал Вознесенский.

По его словам, на данный момент нельзя заявлять, какой именно сценарий является более вероятным.

При этом доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова выразила мнение, что к июню будет отмечено снижение числа новых случаев заражения COVOD-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 86,7 млн заболевших, свыше 61,4 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».