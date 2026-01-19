В Госдуме обсудят запрет на выдачу иностранцев, служащих в российской армии

Госдума рассмотрит проект о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС РФ

Госдума в среду, 21 января, рассмотрит законопроект о запрете выдачи и депортации иностранцев, проходящих военную службу в России. Об этом сообщил РИА Новости источник в палате парламента.

«Пленарное заседание 21 января. О запрете выдачи и депортации иностранцев, проходящих военную службу в России – первое чтение», — говорится в сообщении.

Предлагается внести изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ «отказ в выдаче лица».

В ноябре член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев пояснил, что заключающие контракт с Минобороны РФ иностранцы затем получают российское гражданство и, соответственно, остаются в стране. Как таковых наемников в российской армии нет, отметил он, поскольку на на военную спецоперацию должны отправляться только те, кто готов остаться в России.

10 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об ограничении выдворения из России иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в ВС РФ.

Ранее лишившемуся конечностей на СВО иностранцу отказали в получении гражданства РФ.