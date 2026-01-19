Генпрокуратура признала нежелательной французскую организацию

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской организации Vigo Law Firm . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Vigo была юридическим представителем НПО «За Украину, за их и за нашу свободу» (уже признана нежелательной). В интересах своего доверителя организация направила в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине. После изучения одного из них МУС выдал заведомо незаконные ордера об аресте граждан РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, соучредители организации обвиняют Россию в «присвоении украинских культурных ценностей», а также выступают за конфискацию в пользу Киева «замороженных» российских активов.

До этого деятельность канадской финансовой структуры при правительстве Canadian Fund for Local Initiatives также была признана нежелательной в России. В ведомстве уточнили, что под прикрытием проектной работы структурой активно ведется пропагандистская деятельность по формированию негативного образа России с целью разрыва связей местных политических элит со страной.

Ранее уральских блогеров заподозрили в сотрудничестве с нежелательными структурами.