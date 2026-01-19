Размер шрифта
Культура

Подробная сцена дефекации возмутила зрителей спин-оффа «Игры престолов»

Сериал «Рыцарь семи королевств» начался со сцены дефекации, смутившей Джорджа Мартина
HBO

Сериал «Рыцарь семи королевств», спин-офф хита HBO «Игра престолов», начался с подробной сцены дефекации. Как пишут иностранные СМИ, сцена возмутила зрителей и даже смутила Джорджа Мартина.

В первые минуты эпизода главный герой решает принять участие в рыцарском турнире. Момент принятия решения сопровождается мелодией из сериала «Игра престолов», но музыку прерывает кадр, в котором Дункан испражняется.

«Это было неожиданно. Не хочу сказать, что мои персонажи не какают, но обычно я не пишу об этом так подробно. Когда я увидел черновой сценарий, спросил: «Что это? Откуда это взялось? Я не знаю, нужно ли это нам». Но [шоураннеру Айре Паркеру] это понравилось по какой-то причине», — сказал Мартин.

Айра Паркер объяснил, что хотел показать испуг героя перед предстоящими испытаниями.

«Данк еще не герой. Он просто нервный ребенок со слабым желудком — таким же, как у меня. И как бы сильно ты ни хотел сделать что-то выдающееся, как только тебе действительно нужно пойти и сделать это, становится трудно», — сказал он..

«Рыцарь Семи Королевств» стартовал на HBO Max 18 января. В основу второго после «Дома Дракона» спин-оффа «Игры престолов» лег одноименный цикл Джорджа Мартина. События сериала разворачиваются приблизительно за век до рождения Дейенерис. В центре сюжета — рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, будущий король Эйегон V Таргариен. Авторы проекта обещали, что он будет менее мрачным, чем два предшественника из мира Вестероса.

В октябре 2025 года Джордж Мартин признавался, что успех вымышленной вселенной «Игры престолов» привел к тому, что телеканалы и студии теперь скупают права на экранизацию всех его прошлых работ, даже тех, что он считал коммерчески неудачными.

Ранее звезда «Игры престолов» выругалась на русском языке.

