Анна Семенович переборола свой сильный страх

Певица Анна Семенович рассказала в Telegram-канале, что преодолела один из своих самых сильных страхов.

Семенович призналась, что боялась высоты. К примеру, она не могла подойти к краю балкона. Артистка решила бороться со своим страхом и посетила самый высокий небоскреб в Бангкоке – Маханакхон. Она поднялась на 78 этаж и встала на стеклянный пол. Певица станцевала «танец маленьких лебедей» на высоте 314 метров.

«Я думала, что у меня не получится. Но когда я увидела, как даже маленькие дети, совсем не боясь высоты, спокойно выходят на стекло, мне вдруг стало стыдно за свой страх. И я решилась — тоже шагнула в этот эксперимент. Сначала было очень страшно. А потом я поняла: эта высота — прекрасна», — поделилась исполнительница.

Семенович призвала ничего не бояться.

В январе Семенович и ее жених, бизнесмен Денис Шреер, отправились в Бангкок. Пара остановилась в пятизвездочном отеле, который на сайтах бронирования оценивается в 9,6 балла. Певица провела экскурсию по номеру для своих поклонников и показала, что они выбрали большой двухместный номер с кроватью размера «king-size», с панорамными окнами и с небольшим балконом.

