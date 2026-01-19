Размер шрифта
«Ставят смайлики»: в Госдуме посмеялись над политическим чатиком лидеров Европы

Депутат Журова: лидерам Европы не стоит обсуждать Трампа в чатике
Создание европейскими лидерами неформального чата для обсуждения реакции на действия президента США Дональда Трампа, о чем пишут СМИ, может быть правдой, однако это больше похоже на чат дружеского общения со смайликами. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Это может быть, но на самом деле выглядит странновато для ответственных политиков. Я вот в таком чате бы не общалась, к примеру, если бы была на их уровне, я бы подумала, что это какая-то подстава, потому что любое твое слово потом уже твоими же коллегами будет где-нибудь использовано против тебя», — отметила депутат.

По оценке Журовой, данные в СМИ о неформальном чате европейских лидеров для обсуждения вопросов реагирования на действия США «немножечко фейковатой информацией попахивают», однако нельзя исключать реального существования такого чата.

Парламентарий назвала необдуманностью возможное обсуждение в чате действий президента США. Журова пошутила, что европейские лидеры могли просто создать чат «для дружественного общения друг с другом», где бы они «ставили смайлики».

19 января газета Politico писала, что европейские лидеры создали неформальный чат для обсуждения и оперативного реагирования на действия Трампа.

Объединение получило неофициальное название «Вашингтонская группа». В течение года участники обменивались сообщениями, когда Трамп делал что-то неожиданное и потенциально опасное.

Ранее СМИ рассказали о желании Трампа перезагрузить отношения с Россией.

