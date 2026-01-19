СМИ раскрыли возможную цель теракта в Кабуле

Целью, предположительно, теракта в центре Кабула могли быть граждане Китая. Об этом сообщил Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на источники в службах безопасности.

«Целью сегодняшнего взрыва в кабульском районе Шахр-е Нау были граждане Китая», — говорится в публикации.

Источники добавили, что точное число пострадавших в результате взрыва неизвестно. По информации журналистов, среди них есть граждане Китая.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь управления сил безопасности полиции Кабула Халид Задран в социальной сети X сообщил, что в отеле в районе Шахр-е-Нау произошел взрыв. По его словам, в результате инцидента несколько человек получили травмы, несовместимые с жизнью. На место взрыва выехали следственные группы, добавил представитель управления.

Агентство Associated Press сообщило, что в результате взрыва не выжили семь человек, еще 12 человек пострадали. По словам директора организации Emergency Деяна Паника, среди раненых оказались четыре женщины и ребенок. При этом телеканал CCTV сообщил, что двое китайцев получили серьезные ранения.

Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР.