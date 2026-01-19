Когда ребенку нужен загранпаспорт? Новые правила выезда за границу с детьми в 2026 году

Новые правила пересечения границы для детей: каких стран они касаются
20 января 2026 года вступают в силу изменения в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Теперь для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан, Киргизию ребенку понадобится загранпаспорт.
При этом взрослые граждане РФ благодаря международным соглашениям по-прежнему могут посещать эти страны по внутренним паспортам. Новые нормы затрагивают граждан младше 14 лет, которые ранее пересекали границу по свидетельству о рождении.
Как пояснили в пограничной службе ФСБ России, свидетельство о рождении исключено из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане РФ (не достигшие 14-летнего возраста) могут выезжать из Российской Федерации и въезжать в страну. Теперь несовершеннолетние россияне младше 14 лет смогут ездить в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию только при наличии собственного заграничного паспорта либо по небиометрическому заграничному паспорту родителей, в который в надлежащем порядке внесены сведения о детях.
Изменения в закон о порядке пересечения границы детьми до 14 лет введены в первую очередь для стандартизации правил и повышения безопасности, отметила в беседе с «Газетой.Ru» организатор авторских путешествий Ирэн ТурПобег.
Свидетельство о рождении не имеет фотографии и затрудняет идентификацию пограничными службами, что делает проверку личности ненадежной. Предполагается, что нововведения будут способствовать устранению рисков незаконного вывоза несовершеннолетних граждан нашей страны за границу путем использования чужих или поддельных свидетельств о рождении.
Что делать, если поездка уже запланирована
Если поездка по указанным направлениям началась до 20 января, ребенок все еще может пересечь границу по свидетельству и вернуться по этому же документу, пояснила Ирэн ТурПобег.
«Однако важно учесть, что с этой даты в российских консульских учреждениях на территории указанных стран отменяется возможность оформления свидетельства на въезд в РФ взамен свидетельства о рождении, в случае если оно было утрачено, пришло в негодность или ребенок достиг возраста 14 лет в период пребывания за рубежом. Поэтому, если вы выезжаете из России до 20 января со свидетельством, а возвращаетесь позднее этой даты, важно не потерять документ во избежание больших сложностей», — рекомендовала турэксперт.
Если выезд запланирован после 20 января, загранпаспорт для ребенка обязателен. Без него в пересечении границы будет отказано.
Турагенты должны были об этом уведомлять, информирование клиентов о подобных нюансах — это стандартный пункт в договоре, добавила Ирэн ТурПобег.
Если поездка планировалась самостоятельно, а загранпаспорт ребенку не был оформлен, нужно перенести ее даты до момента получения документа.
Какие документы нужны для поездки за границу с ребенком
Теперь при планировании поездки с детьми ключевой шаг — заблаговременно оформить ребенку загранпаспорт. Процесс занимает минимум месяц. Поэтому сначала получите документ и только потом приступайте к бронированию тура.
Заявление на получение загранпаспорта можно подать через «Госуслуги», в любом центре «Мои Документы» (МФЦ), территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции в России, а также в консульских учреждениях за рубежом. Сделать это может только законный представитель: один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
Если у ребенка уже есть загранпаспорт, не забудьте взять его с собой.
«Важно отметить, что хотя свидетельство о рождении больше не является основным документом для въезда в перечисленные страны, оно все же может понадобиться на границе для подтверждения родства, особенно если выезд из страны осуществляется только с одним из родителей и если у ребенка и родителя разные фамилии», — подчеркнула Ирэн ТурПобег.
Кроме того, такой документ пригодится при заселении в отели, обращении в медицинские учреждения или в других нестандартных ситуациях.
Можно ли вернуть деньги за несостоявшуюся поездку с детьми?
Вопрос о возврате средств в ситуации, когда туриста с детьми не пропустили через границу из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта, в большинстве случаев решается не в пользу туриста, рассказал «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян.
С точки зрения закона, обязанность иметь действительные документы для выезда за границу лежит именно на туристе, а не на туроператоре или турагентстве. Это прямо следует из норм законодательства о туристской деятельности и правил пересечения государственной границы РФ. Если поездка сорвалась из-за отсутствия необходимых документов, такая ситуация квалифицируется как невозможность исполнения договора по вине туриста, а не из-за недостатков туристического продукта.
Таким образом, если турист не знал об изменениях правил и приобрел путевку, но на границе его не пропустили с детьми, формальных оснований требовать полного возврата стоимости тура, как правило, нет. Туроператор вправе удержать фактически понесенные расходы — стоимость перелета, бронирования отеля, трансферов и иных услуг.
«Полный возврат возможен лишь в исключительных случаях — например, если будет доказано, что турагент ввел туриста в заблуждение, прямо заверив, что загранпаспорт ребенку не требуется», — пояснил Артем Багдасарян.
При этом турист вправе:
- требовать подтверждение и обоснование удержанных сумм;
- проверять, действительно ли расходы были понесены;
- в отдельных случаях оспаривать размер удержаний в судебном порядке, если они явно несоразмерны.
Советы юриста для тех, кто выезжает за границу с детьми
Адвокат Артем Багдасарян в беседе с «Газетой.Ru» дал несколько рекомендации при планировании поездок за границу с детьми.
- Всегда заранее проверяйте актуальные правила въезда в каждую конкретную страну.
- Убедитесь, что у ребенка есть действующий загранпаспорт, срок которого покрывает всю поездку.
- При бронировании тура фиксируйте консультации турагента в письменном виде (переписка, договор, памятка туриста).
- При выезде с одним родителем или третьими лицами уточняйте, требуется ли нотариальное согласие второго родителя.