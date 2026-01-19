Размер шрифта
Армия

Власти Запорожской области сообщили об обстреле школы со стороны ВСУ

Балицкий сообщил об обстреле школы в Каменке-Днепровской Запорожской области
Екатерина Штукина/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреляли территорию средней общеобразовательной школы №1 «Скифия» в городе Каменке-Днепровской.

Балицкий отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар по гражданскому объекту, в котором в учебное время находились дети и педагоги.

«Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий», — написал губернатор.

По его информации, в результате атаки были повреждены автомобиль охраны и остекление здания. В момент удара в школе находились 15 детей и 10 сотрудников. Балицкий уточнил, что сейчас на месте работают оперативные службы, а сама ситуация находится под контролем.

18 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате технического сбоя на подстанции в Запорожской области оказалось отключено электроснабжение в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов.

Ранее ВСУ уничтожили музей Нестора Махно в Гуляйполе.

