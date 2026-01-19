Мерц заявил о планах встретиться с Трампом в Давосе

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в среду, 21 января, в Давосе в связи с угрозами ввода новых пошлины против ряда стран. Об этом глава немецкого кабмина заявил в ходе совместной пресс-конференции с лидером партии ХДС в Рейнланд-Пфальце Гордоном Шнидером, трансляцию вел телеканал Phoenix.

Мерц отметил, что после появления угрозы ввода новых пошлин лидеры стран Европейского союза (ЕС) вели «очень тесный» диалог на протяжении всех выходных. По его словам, государства ЕС хотят избежать подобных последствий.

«На этой неделе в Давосе у нас также будет возможность обсудить это на различных встречах. Я постараюсь снова встретиться с президентом Трампом в среду», — сказал канцлер.

Мерц добавил, что европейские страны хотят «решить эту проблему» вместе. При этом в США знают, что объединение может принять ответные меры на ввод новых пошлин, подчеркнул глава кабмина ФРГ.

5 января 2026 года Трамп сообщил о желании США получить контроль над Гренландией, против чего выступили власти острова. Затем европейские страны НАТО заявили о старте совместной разведывательной миссии в Гренландии. В ответ Трамп пообещал ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против участников миссии НАТО, а также увеличить их до 25% с 1 июня.

Ранее в Германии подсчитали ущерб от пошлин Трампа из-за Гренландии.