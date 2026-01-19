Госдума обсудит усиление трудовых гарантий для участников СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил по итогам заседания Совета Думы, что депутаты на пленарном заседании 20 января рассмотрят в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление трудовых гарантий для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Законопроект предусматривает включение вернувшихся к работе участников СВО в перечень категорий сотрудников, имеющих преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата.

Володин отметил, что изменения направлены на защиту социальных прав участников СВО и обеспечение их занятости, подчеркнув, что люди, защищавшие страну, должны иметь гарантированную возможность продолжать профессиональную деятельность.

Председатель Госдумы также заявил, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из приоритетов работы Государственной думы. По его словам, с 2022 года было принято 154 закона в этой сфере, сформирована система норм, которая продолжает совершенствоваться.

19 января правительство России без замечаний поддержало законопроект, который направлен на защиту участников специальной военной операции от сокращений на работе.

Ранее в российском правительстве рассказали, где чаще всего работают ветераны СВО.