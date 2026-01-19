Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Госдума обсудит усиление трудовых гарантий для участников СВО

Володин: ГД 20 января обсудит усиление трудовых гарантий для участников СВО
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил по итогам заседания Совета Думы, что депутаты на пленарном заседании 20 января рассмотрят в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление трудовых гарантий для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Законопроект предусматривает включение вернувшихся к работе участников СВО в перечень категорий сотрудников, имеющих преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата.

Володин отметил, что изменения направлены на защиту социальных прав участников СВО и обеспечение их занятости, подчеркнув, что люди, защищавшие страну, должны иметь гарантированную возможность продолжать профессиональную деятельность.

Председатель Госдумы также заявил, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из приоритетов работы Государственной думы. По его словам, с 2022 года было принято 154 закона в этой сфере, сформирована система норм, которая продолжает совершенствоваться.

19 января правительство России без замечаний поддержало законопроект, который направлен на защиту участников специальной военной операции от сокращений на работе.

Ранее в российском правительстве рассказали, где чаще всего работают ветераны СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658615_rnd_8",
    "video_id": "record::c8206fe0-16bf-4a47-85ca-250b2d850274"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+