Пьяный мужчина избил и ограбил пожилую мать в Тольятти

В Тольятти будут судить мужчину, который избил и ограбил пожилую мать

В Тольятти перед судом предстанет 43-летний мужчина, который избил и ограбил свою мать-пенсионерку. Об этом со ссылкой на прокуратуру Автозаводского района города сообщает CityTraffic.ru.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Пьяный уроженец другого государства потребовал у своей 70-летней матери телефон, чтобы послушать музыку. Она отказалась, и сын вырвал гаджет из ее рук. Затем мужчина стал просить ключи от квартиры и деньги, чтобы сходить за спиртным, и после очередного отказа он ударил пенсионерку кулаком в грудь. Женщина упала, и сын забрал из кармана ее халата ключи и 3 тысячи рублей, которые та зажимала в руке.

Позже, вернувшись домой, нападавший встретил мать на лестничной площадке — она требовала вернуть украденное. В ответ агрессор четыре раза ударил ее в плечи и толкнул, отчего пожилая женщина ударилась головой о стену.

После этого мужчину задержали правоохранители, он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статьям о грабеже и нанесении побоев лицом, имеющим судимость за насильственное преступление. В данный момент материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

