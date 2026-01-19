Собака неделями ждала у дома погибшего владельца, отказываясь от еды и воды

SCMP: в Китае собака ждала у дома погибшего владельца, отказываясь от еды и воды

В Шанхае собака в течение нескольких недель продолжала ждать своего погибшего хозяина у входа, отказываясь от еды и воды, пишет South China Morning Post.

На протяжении около десяти лет собака по кличке А Ван принадлежал мужчине по фамилии Гао, который жил один. По сообщениям СМИ, Гао скончался 11 декабря 2025 года в результате внезапной болезни. После его смерти питомец ежедневно сидел в общем коридоре перед квартирой хозяина.

Жители дома попытались позаботиться о животном: они стелили на пол одежду, чтобы согреть собаку в холодную погоду, и предлагали корм и воду. Однако А Ван отказывался есть и избегал контакта с людьми, убегая при попытках приблизиться.

Исчезновение собаки 6 января вызвало серьезное беспокойство. По словам одного из жителей, в ту ночь шел дождь и было довольно холодно. Соседи опасались, что животное могло не пережить такие условия.

Поиски активизировались после распространения информации в социальных сетях. Спустя два дня одной из жительниц удалось обнаружить пса, прячущегося на травянистом участке жилого комплекса. По ее словам, собака выглядела ослабленной и подавленной.

Ветеринары, осмотрев животное, выявили, что у него наблюдаются признаки психологической травмы, связанной с потерей владельца. Один из жителей района по фамилии Хуан выразил желание взять питомца к себе, заявив, что ранее был знаком с собакой и хотел бы дать ей постоянный дом.

