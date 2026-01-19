Размер шрифта
На Украине 7-летний мальчик застрелил из ружья соседскую девочку

«Страна.ua»: под Киевом мальчик застрелил соседскую девочку из папиного ружья
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Под Киевом семилетний мальчик случайно застрелил шестилетнюю соседскую девочку из папиного охотничьего оружия. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Старое в августе прошлого года. Мальчик во время игры с девочкой достал папино ружье, которое хранилось в доступном месте за шкафом и было заряженным. Ребенок навел дуло на соседку и выстрелил. Полученная рана оказалась несовместима с жизнью.

По данным журналистов, отца мальчика приговорили к пяти годам лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия.

До этого 29-летний житель Дагестана случайно пустил себе пулю в висок, когда чистил травматический пистолет. Мужчина забыл разрядить оружие и во время чистки спустил курок. По словам медиков, пострадавший чудом выжил. Врачи смогли извлечь пулю из головы мужчины и стабилизировать его состояние. Полицейские уже убедились, что он купил пистолет для личного пользования и имеет на руках все необходимые документы.

Ранее в Северной Осетии девочка-подросток выстрелила в себя из ружья отца.

