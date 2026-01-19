В Тюмени пенсионер отдал мошенникам золото на 14,8 млн рублей

В Тюмени у пенсионера похитили золотые слитки на сумму 14,8 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным надзорного ведомства, неизвестные позвонили мужчине, представились сотрудниками силового ведомства и ввели его в заблуждение. Под предлогом оказания помощи в расследовании они убедили пенсионера обменять его сбережения на золото.

Пенсионер приобрел 1,25 кг драгоценного металла, после чего передал золото курьеру. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует областная прокуратура.

До этого в Москве мошенники убедили школьницу уйти из дома и вскрыли сейф с 13 млн рублей. Правоохранители задержали подозреваемых, ими оказались 21-летний житель Одинцово, который похитил деньги из сейфа, и 22-летний москвич, получивший деньги у потерпевшей. Похищенное они успели передать своим кураторам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 18-летний россиянин продал квартиру и отправил «следователям ФСБ» 2,6 млн рублей.