«Болело без перерыва»: Софи Тернер испортила здоровье на съемках Лары Крофт

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер рассказала, как испортила здоровье на съемках новой «Лары Крофт». Об этом пишет Independent.

«Спина болит без перерыва», — подводит она итоге года интенсивных физических тренировок для исполнения роли.

С февраля 2025 она года тренировалась по восемь часов в день пять дней в неделю, хотя раньше никогда не занималась спортом.

При этом актриса порадовалась, что сыграет персонажа, который «наносит удар кулаком», после того как в «Игре престолов» ее героиню постоянно «избивали».

В сериале, шоураннером которого является Фиби Уоллер-Бридж, также сыграют Сигурни Уивер, Селия Имри и Джейсон Айзекс. Сериал о героине компьютерной игры «Лара Крофт» должен выйти на экраны в 2027 году.

Накануне \Софи Тернер показала первые фото в образе Лары Крофт.

29-летняя Софи Тернер позировала в классическом костюме героини: зеленой майке, коротких шортах, перчатках без пальцев и очках с красными линзами. Волосы ей уложили в косичку и сделали легкий макияж.

