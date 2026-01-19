Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

«Болело без перерыва»: Софи Тернер испортила здоровье на съемках Лары Крофт

Актриса Софи Тернер травмировала спину, снимаясь в роли Лары Крофт
Amazon

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер рассказала, как испортила здоровье на съемках новой «Лары Крофт». Об этом пишет Independent.

«Спина болит без перерыва», — подводит она итоге года интенсивных физических тренировок для исполнения роли.

С февраля 2025 она года тренировалась по восемь часов в день пять дней в неделю, хотя раньше никогда не занималась спортом.

При этом актриса порадовалась, что сыграет персонажа, который «наносит удар кулаком», после того как в «Игре престолов» ее героиню постоянно «избивали».

В сериале, шоураннером которого является Фиби Уоллер-Бридж, также сыграют Сигурни Уивер, Селия Имри и Джейсон Айзекс. Сериал о героине компьютерной игры «Лара Крофт» должен выйти на экраны в 2027 году.

Накануне \Софи Тернер показала первые фото в образе Лары Крофт.

29-летняя Софи Тернер позировала в классическом костюме героини: зеленой майке, коротких шортах, перчатках без пальцев и очках с красными линзами. Волосы ей уложили в косичку и сделали легкий макияж.

Ранее Софи Тернер объяснила, почему никогда не уедет из Великобритании.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658507_rnd_6",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+