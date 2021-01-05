Израиль разрешил использование вакцины от COVID-19 компании Moderna
Максимс Краюшкинс
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Минздрав Израиля одобрил использование вакцины от COVID-19 компании Moderna. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«Это третье государство, которое одобряет использование вакцины компании Moderna от коронавируса, и первое за пределами Северной Америки», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, Минздрав Израиля согласовал поставку 6 млн доз вакцины.
Компания выразила надежду, что в ближайшее время вакцина получит разрешение и на других рынках.
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