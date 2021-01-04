В техасской церкви расстреляли пастора

В одной из церквей американского штата Техас произошла стрельба, передает KLTV со ссылкой на местные власти.

Речь идет о методистской церкви в районе города Уайнона.

Местный шериф Ларри Смит рассказал, что все случилось, когда пастор с женой и еще несколько человек пришли в церковь.

По словам Смита, когда священник открыл дверь в туалет в церкви, он увидел, что там прячется мужчина, который, по данным полиции, находился в розыске после другой перестрелки. Разыскиваемый выхватил оружие пастора и выстрелил в него.

В результате пастор скончался. Кроме того, пострадали еще два человека.

Нападавший сбежал с места преступления, похитив собранные церковью деньги, однако позже был задержан. Ему грозит смертная казнь, добавил шериф.