Позицию «коалиции желающих» и США по гарантиям для Киева могут согласовать до конца января

Туск: общая позиция «коалиции желающих» и США может быть готова в январе
Efrem Lukatsky/AP

Общая позиция «коалиции желающих» и США по гарантиям безопасности для Украины может быть сформирована до конца января. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Выступая после встречи «коалиции желающих» в Париже, Туск отметил, что работа над документом продвинулась. Его выступление транслировало Польское телевидение.

«Кажется очень правдоподобным, только не ловите меня на слове, что до конца января общая позиция должна быть готова», — сказал польский премьер, говоря о переговорах по гарантиям безопасности для Украины.

6 января в Париже проходит саммит «коалиции желающих». В нем участвуют президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, другие европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и военный представитель альянса Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе.

США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. От Украины на саммите присутствуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее появился черновик гарантий безопасности Украине со встречи «коалиции желающих».

