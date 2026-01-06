Размер шрифта
Итальянца не пустили на Украину из-за слов о Путине и Зеленском

Погранслужба не пустила на Украину критиковавшего Зеленского итальянца
Global Look Press

Гражданину Италии запретили въезд на Украину из-за того, что он критиковал украинское руководство и хвалил российского президента. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Гражданка Украины рассказала в соцсети Threads, что она ехала из Италии домой на автобусе, в котором вместе с ней оказалась пара — украинка и ее возлюбленный итальянец. По словам автора поста, 53-летний иностранец активно критиковал Украину, ее президента Владимира Зеленского и при этом хвалил президента России Владимира Путина.

По утверждению итальянца, его девушка, несмотря на то, что является украинкой, поддерживает его взгляды, отметила рассказчица. На это заявление женщина парировала, что они «разные украинки».

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на спикера Государственной погранслужбы Украины Андрея Демченко, за такие «пророссийские взгляды» гражданину Италии запретили въезжать на Украину в течение трех лет.

До этого украинской гражданке запретили 50 лет въезжать в Россию за положительные реакции на посты с военнослужащими армии Украины. Кроме того, она, как утверждается, проявляла заинтересованность в «контенте проукраинский направленности».

Ранее украинка пыталась вывезти почти $1 млн в Румынию под капотом Mercedes.

