Наемники ВСУ устроили бунт после перевода в штурмовые части

ТАСС: иностранные наемники ВСУ взбунтовались из-за перевода в штурмовики
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения спровоцировало бунт среди наемников. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

По данным агентства, ранее иностранные военнослужащие получали высокое денежное довольствие за службу в тыловых районах, однако теперь их жизни оказываются под прямой угрозой. Особое недовольство наемников вызывает невозможность разорвать контракт с ВСУ. Обращения в посольства своих стран, как сообщается, не приносят результата.

12 декабря сообщалось, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их могут перевести в штурмовики.

Украинский аналитический ресурс Deep State, связанный с главным управлением разведки Минобороны Украины, утверждал, что командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе сухопутных войск, а личный состав планируют отправлять в штурмовые войска.

Ранее украинский пленный рассказал о колумбийских женщинах в рядах ВСУ. 

