Угрожавший Москве министр обороны Бельгии сообщил, что в армию призвали 1,5 тыс. человек

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X рассказал о ходе добровольной призывной кампании на военную службу.

По словам чиновника, на годичную службу в армию зарегистрировались 1 566 человек, 19% из них женщины. В посте уточняется, что среди добровольцев 578 франкоязычных и 988 нидерландоязычных граждан.

Осенью прошлого года в интервью газете De Morgen Франкен заявил, что, если Россия запустит ракету по Брюсселю, Москву «сотрут с лица земли». Впоследствии министр утверждал, что не угрожал столице РФ, а его слова были неправильно поняты и искажены.

В новом интервью телеканалу RTBF политик отметил, что бельгийская газета De Morgen перефразировала то, что он сказал, «в злой, неправильной, несправедливой манере», что вызвало дипломатический скандал. Франкен подчеркнул, что говорил об «основном принципе НАТО», сформулированном им так: «Когда на нас нападают, мы наносим немедленный удар по тем, кто нападает на нас». Ознакомившись с оригинальным интервью главы оборонного ведомства, «Газета.Ru» не нашла заметных отличий.

Ранее Франкен пошутил про Украину в поздравлении для премьера.