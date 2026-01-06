Названы неожиданные реакции тела на оргазм у женщин

У некоторых женщин оргазм может сопровождаться неожиданными физическими и эмоциональными реакциями — от смеха и плача до головной боли, покалывания в стопах и даже носовых кровотечений. Такие проявления получили название периоргазмических феноменов и не связаны с обычной физиологией оргазма. Новое исследование ученых Северо-Западного университета впервые показало, как часто возникают эти реакции и при каких условиях они проявляются. Работа опубликована в журнале Journal of Women.

Исследование носило опросный характер. В нем приняли участие 3,8 тыс. женщин, которые посмотрели короткое видео в соцсетях с объяснением, что такое периоргазмические феномены, после чего могли анонимно ответить на шесть вопросов анкеты. В итоге 86 женщин в возрасте от 18 лет сообщили, что сталкиваются с подобными реакциями.

В целом такие проявления оказались редкими — их отметили лишь 2,3% опрошенных. Однако среди тех, кто с ними сталкивается, они нередко повторяются. Так, 61% участниц сообщили о физических симптомах, а 88% — об эмоциональных реакциях. Более половины (52%) испытывали сразу несколько симптомов, а у 21% сочетались и физические, и эмоциональные проявления.

Чаще всего женщины отмечали, что необычные реакции возникают не всегда: у 69% они появлялись лишь иногда, но у 17% сопровождали оргазм постоянно. В большинстве случаев (51%) симптомы возникали во время секса с партнером, реже — при мастурбации (9%) или использовании вибратора (14%).

Среди физических симптомов наиболее распространенными оказались головная боль (33%), мышечная слабость (24%) и боль или покалывание в стопах (19%). Реже встречались неприятные ощущения в лице, чихание, зевота, боль в ушах и носовые кровотечения. Эмоциональные реакции включали плач (63%), чувство грусти или желание плакать при положительном сексуальном опыте (43%), смех (43%) и, в редких случаях, галлюцинации (4%).

«Хотя раньше уже описывались отдельные случаи смеха, плача или необычных телесных ощущений во время оргазма, это первое исследование, которое систематизировало такие феномены и показало, когда они возникают чаще всего», — отметила руководитель исследования Лорен Стрейхер.

По ее словам, главная цель работы — повысить осведомленность и помочь женщинам понять, что подобные реакции находятся в пределах нормального сексуального ответа.

Исследователи подчеркнули, что результаты требуют дальнейшего изучения, но уже сейчас могут сыграть важную роль в поддержке сексуального здоровья и психологического благополучия женщин.

