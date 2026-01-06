Размер шрифта
Названа неочевидная причина проблем со сном у мужчин

Innovation in Aging: боль в спине связана с ухудшением сна у мужчин
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Боли в спине у пожилых мужчин могут стать причиной проблем со сном спустя годы, выяснили американские ученые. Оказалось, именно хронический дискомфорт в спине, а не нарушения сна, чаще запускает цепочку ухудшения самочувствия в пожилом возрасте. Работа опубликована в журнале Innovation in Aging.

Около половины мужчин старше 65 лет сталкиваются либо с болями в спине, либо с проблемами сна, либо с обоими состояниями одновременно. Однако до сих пор было неясно, что именно возникает раньше и провоцирует другое.

Ученые проанализировали данные крупного проекта Osteoporotic Fractures in Men Study, в котором участвовали 1055 пожилых мужчин. Все участники дважды проходили клинические обследования сна с интервалом не менее шести лет. Между этими визитами они каждые четыре месяца по почте заполняли анкеты о болях в спине, указывая их частоту и интенсивность.

Исследователи оценивали нарушения сна по нескольким параметрам: нерегулярный режим, недостаточная продолжительность сна, дневная сонливость и субъективная удовлетворенность качеством отдыха. Затем они сравнили показатели сна на первом этапе исследования с выраженностью болей в спине спустя шесть лет — и наоборот.

Результаты оказались однозначными: боли в спине предсказывали рост проблем со сном через несколько лет, тогда как плохой сон не увеличивал риск будущих болей. По расчетам ученых, наличие болей в спине было связано с увеличением выраженности нарушений сна на 12–25% спустя шесть лет.

Кроме того, мужчины с болями в спине чаще засыпали либо слишком рано, либо слишком поздно и были недовольны качеством своего сна.

Авторы подчеркнули, что исследование проводилось только среди мужчин, и в дальнейшем необходимо проверить, сохраняется ли эта закономерность у женщин и представителей других этнических групп, которые были слабо представлены в выборке. Тем не менее, по словам ученых, независимо от пола и происхождения людям с болями в спине стоит обсуждать с врачом варианты лечения — от лечебной физкультуры до физиотерапии.

«Теперь, когда ясно, что именно боль в спине предшествует проблемам со сном, становится очевидно: грамотное обезболивание и поддержание подвижности могут быть ключевыми для сохранения качественного сна и общего здоровья в пожилом возрасте», — заключили исследователи.

Ранее психологи выявили эффективный способ борьбы с ментальной усталостью.

