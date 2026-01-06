В московском ТРЦ «Рио» загорелась вентиляция из-за жира

ТАСС: из ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы эвакуировали около 950 человек

Вспышка жира произошла в вентиляции на фудкорте ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел в ТРЦ «Рио Севастопольский» на Большой Черемушкинской улице. По информации агентства, на фудкорте произошла вспышка жировых отложений в вентиляции, в результате чего были «эвакуированы» 950 человек.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал и торговый центр возвращается к штатной работе.

Между тем kp.ru, ссылаясь на Главное управление МЧС по Москве, сообщает, что эвакуация не проводилась, посетители покинули торговый центр самостоятельно, когда услышали сигнал пожарной тревоги.

До этого сообщалось, что 16-летний подросток принес горючую жидкость на вечерний киносеанс в московском торговом центре «Авиапарк» и устроил пожар. Как рассказали прокуратуре Москвы, подросток совершил поджог, следуя телефонным указаниям неизвестных.

Ранее на юге Москвы эвакуировали торговый центр из-за возгорания.