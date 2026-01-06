БПЛА атаковали юг России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над Крымом, Черным и Азовским морями 11 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 16:00 до 20:00. Над Крымом ликвидировали восемь БПЛА, два — над акваторией Черного моря и еще один — над акваторией Азовского моря.

Российские военные в 2025-м успешно продвигались вглубь обороны ВСУ, с начала года они заняли более 330 населенных пунктов. В течение года произошли освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Димитрова и Гуляйполя. Но ждать обрушения украинской обороны пока не приходится.

Какие главные задачи стоят перед ВС РФ в 2026 году и будут ли взяты Херсон и Одесса — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Трамп не поверил в атаку БПЛА на резиденцию Путина.