Трамп заявил, что Мадуро пытался подражать его танцу

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед конгрессменами-республиканцами обвинил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в подражании своему «танцу». Трансляцию вел Белый дом в YouTube.

При этом американский политик назвал президента латиноамериканской республики «жестоким парнем».

«Он (Мадуро. — «Газета.Ru») выходит туда и пытается немного подражать моему танцу», — сказал Трамп.

До этого газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что решение администрации США о реализации силового сценария в отношении Венесуэлы было принято после того, как поведение лидера республики было расценено в Вашингтоне как игнорирование американских угроз. В статье говорилось, что «регулярные публичные танцы Мадуро и другие проявления безразличия в последние недели убедили некоторых членов команды Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ним».

Ранее Трамп признался, что Мелания ненавидит его танцы на публике.