Новости политики

Трамп рассказал, как демократы пытались объявить ему импичмент из-за Украины

Трампу: мне хотели вынести импичмент, когда я попросил Украину не жульничать
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия пыталась объявить ему импичмент из-за его предупреждения властям Украины о недопустимости коррупции. Об этом он рассказал на встрече с республиканцами, трансляцию ведет Белый дом в YouTube.

Американский лидер напомнил о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году. Трамп подчеркнул, что его цель заключалась в том, чтобы предотвратить возможные злоупотребления.

«Я сказал Украине, чтобы она не жульничала. И если вы увидите какое-либо жульничество, сообщите об этом генеральному прокурору США. Вот так, в этом и заключался мой звонок. Они сказали: он пытался запугать их», — заявил Трамп.

Речь идет о событиях 2019 года, когда адвокат Трампа Руди Джулиани расследовал возможные коррупционные связи компании Burisma и сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Разговор Трампа с Зеленским, в котором он просил о содействии в этом расследовании, стал основанием для первого импичмента, инициированного демократами. Трамп был оправдан Сенатом.

До этого Трамп предположил, что демократы найдут способ инициировать процедуру импичмента, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс.

Ранее в конгрессе призвали инициировать процедуру импичмента Трампу. 

