Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе по Украине на встрече «коалиции желающих»

Уиткофф: на встрече «коалиции желающих» есть прогресс по гарантиям безопасности

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии в республике) в Париже заявил в соцсети X о «значительном прогрессе» по вопросам, связанным с урегулированием на Украине.

Представитель администрации лидера США уточнил, что речь идет в том числе о гарантиях безопасности для Киева и плане экономического процветания республики.

«Мы продолжим переговоры с украинской делегацией сегодня вечером и завтра (6 и 7 января. — «Газета.Ru») и надеемся в ближайшее время добиться дополнительной позитивной динамики», — написал Уиткофф.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих». В нем участвовали европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и военный представитель альянса Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе.

США представляли Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. От Украины на саммите были глава государства, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, новый глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

После встречи президент Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее появился черновик гарантий безопасности Украине со встречи «коалиции желающих».