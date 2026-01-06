В ООН сообщили о контактах с исполняющей обязанности президента Венесуэлы

ООН: чиновники Организации контактировали с и. о. президента Венесуэлы Родригес

Чиновники Организации Объединенных Наций (ООН) контактировали с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес после того, как американские военные похитили лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом сообщил РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Насколько я знаю, были контакты», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос агентства.

При этом Дюжаррик не уточнил, кто именно связывался с Родригес и по какой теме.

5 января Родригес создала специальную комиссию по освобождению президента страны Николаса Мадуро и его супруги.

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. Решение объяснено необходимостью сохранения конституционного порядка в связи с «похищением» действующего лидера. Ранее Дональд Трамп заявил, что США могли бы взять на себя управление страной в переходный период, но не станут этого делать, если Родригес будет «исполнять волю Вашингтона». В ответ политик заявила, что страна «не станет ничьей колонией», потребовала освобождения Мадуро и пообещала защищать природные ресурсы республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

