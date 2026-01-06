Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В ООН сообщили о контактах с исполняющей обязанности президента Венесуэлы

ООН: чиновники Организации контактировали с и. о. президента Венесуэлы Родригес
Lev Radin/Global Look Press

Чиновники Организации Объединенных Наций (ООН) контактировали с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес после того, как американские военные похитили лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом сообщил РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Насколько я знаю, были контакты», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос агентства.

При этом Дюжаррик не уточнил, кто именно связывался с Родригес и по какой теме.

5 января Родригес создала специальную комиссию по освобождению президента страны Николаса Мадуро и его супруги.

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. Решение объяснено необходимостью сохранения конституционного порядка в связи с «похищением» действующего лидера. Ранее Дональд Трамп заявил, что США могли бы взять на себя управление страной в переходный период, но не станут этого делать, если Родригес будет «исполнять волю Вашингтона». В ответ политик заявила, что страна «не станет ничьей колонией», потребовала освобождения Мадуро и пообещала защищать природные ресурсы республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдеп США объяснил нападение на Венесуэлу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27570889_rnd_8",
    "video_id": "record::1e08c79d-c46c-4e35-bd4e-371ab918d617"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+