Новости политики

Минюст США сделал новое заявление о файлах из архивов Эпштейна

Минюст США готовит к публикации еще 2 млн документов по делу Эпштейна
AP

Минюст США готовит к публикации еще 2 миллиона документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом говорится в письме минюста федеральному окружному судье Южного округа штата Нью-Йорк Полу Энгельмейеру, передает РИА Новости.

«В настоящее время еще более 2 млн документов, потенциально соответствующих требованиям закона, находятся на различных этапах проверки», — говорится в сообщении.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна.
 
