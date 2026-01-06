Размер шрифта
Российский тренер готов возглавить «МЮ»

Канчельскис готов возглавить «МЮ»
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский тренер, бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что готов возглавить команду, передает «Матч ТВ».

«Есть ли у меня амбиции возглавить «МЮ»? С удовольствием. Но надо понимать, что сейчас тяжелая ситуация. Даже когда недавно был в Англии, и «Манчестер Юнайтед» опубликовал мое интервью, то на следующий день его убрали», — сказал Канчельскис.

5 января руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить главного тренера команды Рубена Аморима.

Руководство клуба также отметило, что с неохотой приняло решение о необходимости перемен, полагая, что это даст команде наилучшие шансы на достижение максимального результата в Премьер-лиге. Отставка португальского специалиста последовала после серии неудачных результатов команды.

Ранее Эрлинг Холанд побил достижение Криштиану Роналду.
 
