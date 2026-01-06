Медведев опубликовал Храм Христа Спасителя и призвал не играть в игры с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X изображение с предупреждением на английском языке.

На размещенной открытке изображен Храм Христа Спасителя в Москве.

«Don't play games with Russia», — гласит надпись, означающая «Не играйте в игры с Россией».

Так, вероятно, Медведев ответил на опубликованный на русском языке пост Госдепартамента США, содержащий призыв «не играть в игры» с администрацией президента Дональда Трампа.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не ведет политических игр с США и последовательно действует в соответствии с ранее заявленными принципами. Депутат отметил, что, в то время как некоторые американские службы говорят о мирном соглашении, они же считают, что Россия играет в политические игры.

Ранее Хегсет заявил, что в настоящее время мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав.