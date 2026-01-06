В Ингушетии взорвался газ в доме, среди пострадавших ребенок

В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали 7 человек

В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел около 17:47 в селе Сагопши Малгобекского района. Газо-воздушная смесь взорвалась в доме по адресу улица Орджоникидзе, дом 33. Пострадавших госпитализировали, специалисты МЧС устанавливают причины взрыва.

В прокуратуре Ингушетии организовали проверку по факту случившегося.

До этого возник пожар в многоэтажке в Твери, при котором не выжил местный житель. По предварительному заключению экспертов, он произошел из-за взрыва бытового газа, а не падения обломков украинского беспилотника. Изначально власти сообщали о сбитом БПЛА, потому что минувшей ночью дроны активно атаковали регион. Очевидцы рассказали «Газете.Ru» подробности ЧП.

Ранее обесточивший тысячи домов Берлина поджог оказался протестом против ИИ.