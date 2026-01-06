Размер шрифта
Премьер Испании объяснил, зачем США смена власти в Венесуэле

Премьер Испании Санчес: операция США в Венесуэле создает опасный прецедент
Sergio Perez/Reuters

Американская военная операция в Венесуэле создает опасный и ужасный прецедент, заявил на пресс-конференции в Париже премьер-министр Испании Педро Санчес. Его цитирует газета La Razón.

Премьер-министр отметил, что правительство страны никогда не признавало правительство лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, потому что оно нарушало правила, а его избрание было нелегитимным.

«По этой причине оно (правительство Испании. — «Газета.Ru») также не может признать легитимность военной операции, которая явно незаконна, нарушает международное право и целью которой, по-видимому, является смена правительства другой страны с целью захвата ее природных ресурсов», — заявил премьер-министр.

Политик добавил, что операция в Венесуэле толкает мир к неопределенному и нестабильному будущему.

3 января США нанесли удар по Каракасу. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

После захвата лидера страны обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

Ранее Трамп обвинил Мадуро в подражании его танцу.

