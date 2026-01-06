Футзалист «Норильского Никеля» умер после матча

Футзалист клуба «Норильский Никель» Алекс Фелипе умер после матча в аэропорту Ухты, сообщает «Первый спорт».

Спортсмену стало плохо после матча 1/2 финала Кубка России против «Ухты». В аэропорту игрок потерял сознание и ударился головой об плитку пола — врачи не смогли спасти. Федипе выступал за «Норильский Никель» с 2020 года. За 140 матчей он забил 67 мячей. У Алекса остались жена и двое маленьких детей.

2 января стало известно о том, что экс-футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев скончался на 60-м году жизни. Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в столице Таджикистана Душанбе. Он выступал с 1985-го за один из ведущих клубов республики — «Памир». В 1990-е перебрался в Россию, где играл за несколько команд, в частности, «Локомотив», «Спартак», «Торпедо» и другие.

В составе московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев стал чемпионом России в 1994 году.

