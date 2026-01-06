Размер шрифта
В Великом Новгороде на улице нашли ребенка без верхней одежды

Прокуратура: девочка 4-5 лет без верхней одежды найдена в Великом Новгороде
Прокуратура Новгородской области

Ребенок без верхней одежды и без сопровождения взрослых был найден на улице в Великом Новгороде. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По ее данным, 4 января около одного из домов на улице Щусева была обнаружена девочка 4-5 лет без верхней одежды. При этом поблизости не было родителей ребенка.

Девочку поместили в областную детскую клиническую больницу.

«Прокуратурой области будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей», — отмечается в сообщении.

Прокурор региона взял ситуацию под свой контроль.

По данным регионального МВД, ведется поиск родителей ребенка. Полицейские попросили новгородцев помочь установить личности родителей. По словам девочки, ее зовут Ксения Иванова, а маму — Женя.

21 декабря полиция Самарской области организовала розыск четверых детей, которые не вернулись домой после прогулки. Как сообщили в региональном главке МВД, пропали 10-летний мальчик и три девочки в возрасте пяти, десяти и 11 лет — все жители поселка Безенчук. Дети ушли гулять вечером 20 декабря и к установленному времени домой не вернулись.

Позже Telegram-канал Baza написал, что дети задержались на прогулке и решили заночевать в храме Пантелеимона Целителя в Безенчуке. Священнослужители передали их полиции.

Ранее пропавшего 11-летнего мальчика нашли в грузовике сексуального преступника.

