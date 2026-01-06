Названа неочевидная причина шума в ушах у женщин

AJE: диета может влиять на риск развития шума в ушах у женщин

Диета может влиять на риск развития шума в ушах у женщин, выяснили американские ученые. Оказалось, некоторые продукты способны как снижать, так и повышать вероятность появления хронического тиннитуса. Работа опубликована в журнале American Journal of Epidemiology (AJE).

Ученые проанализировали данные двух крупных когорт — Nurses' Health Study и Nurses' Health Study II, охватывающих в сумме более 113 тысяч женщин. Наблюдение длилось несколько десятилетий — с 1980-х годов до 2021–2022 годов, что позволило оценить долгосрочные связи между питанием и риском развития стойкого шума в ушах.

Анализ показал, что соблюдение «здоровой» диеты в целом не всегда снижало риск тиннитуса. Однако отдельные продукты оказывали заметное влияние. Так, более высокое потребление фруктов было связано со снижением риска в обеих когортах. Напротив, у женщин с самым высоким уровнем потребления цельнозерновых продуктов, бобовых и сахаросодержащих напитков риск развития тиннитуса оказался выше.

По расчетам исследователей, у женщин с наибольшим потреблением фруктов риск был ниже примерно на 19% по сравнению с теми, кто ел их реже. В то же время высокий уровень потребления цельных злаков увеличивал риск примерно на 26%, бобовых — на 13%, а сладких напитков — на 12%. Аналогичные результаты получили и в подгруппе участниц, для которых была доступна информация о воздействии шума на протяжении жизни.

Авторы подчеркнули, что полученные данные не означают необходимости отказываться от цельнозерновых продуктов или бобовых, которые обычно считаются полезными.

«Наше исследование показывает, что питание может влиять на развитие хронического тиннитуса, однако на данном этапе мы не рекомендуем избегать продуктов, которые в целом входят в состав здорового рациона», — отметили ученые.

По их словам, результаты подчеркивают сложность взаимосвязей между питанием и здоровьем слуха и указывают на необходимость дальнейших исследований, которые помогут понять биологические механизмы этого эффекта и уточнить рекомендации по питанию.

Ранее ученая рассказала, как правильно ухаживать за кожей в зимний сезон.